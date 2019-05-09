

جدة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على أعمال شركة مشاريع الترفيه

جاء ذلك لدى ترؤس الأمير بدر بن سلطان، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيس مجلس إدارة مشاريع الترفيه السعودية عبدالله بن ناصر الداود، استعرض خلاله خطط الشركة المزمع تنفيذها في مكة المكرمة، وجدة، والطائف، وتشمل إنشاء مجمعات ترفيهية متكاملة بمساحات مفتوحة للتجول والتمتع بالعروض الترفيهية الحية، وخيارات متنوعة من المطاعم، والمحلات التجارية العالمية، والملاهي الترفيهية الضخمة.

// انتهى //

16:20ت م

0135



جدة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على أعمال شركة مشاريع الترفيه السعودية جاء ذلك لدى ترؤس الأمير بدر بن سلطان، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيس مجلس إدارة مشاريع الترفيه السعودية عبدالله بن ناصر الداود، استعرض خلاله خطط الشركة المزمع تنفيذها في مكة المكرمة، وجدة، والطائف، وتشمل إنشاء مجمعات ترفيهية متكاملة بمساحات مفتوحة للتجول والتمتع بالعروض الترفيهية الحية، وخيارات متنوعة من المطاعم، والمحلات التجارية العالمية، والملاهي الترفيهية الضخمة.// انتهى //16:20ت م0135

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على أعمال شركة مشاريع الترفيه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.