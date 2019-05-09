السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا يبحث تعزيز فرص التعاون مع عدد من المسؤولين الإندونيسيين



جاكرتا 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، مجموعة من اللقاءات مع شخصيات إندونيسية رسمية، من أجل تعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين، إثر تنصيبه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا.

واستهل السفير الثقفي لقاءاته بوزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي ايقانسيوس جونال، في العاصمة جاكرتا، جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والثروة المعدنية، وفرص الاستثمار في مجال التعدين والطاقة.

كما زار السفير الثقفي، رئيس مجلس الشورى الإندونيسي، ذو الكفل حسن، وناقش معه العلاقات بين البلدين، وزيادة التعاون بين مجلسي الشورى السعودي والإندونيسي، بحضور نائب السفير يحيى القحطاني.

فيما واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، في مكتبه، مدير معهد دار النجاح، الدكتور صفوان مناف، لمناقشة تطوير العمل المشترك بين جامعات المملكة والجامعات الإندونيسية، وإيجاد شراكات علمية وبحثية في مجالات التعليم بجميع تخصصاته وتفرعاته.

وفي مجال تعزيز التعاون الإرشادي، والدعوة المعاصرة، ورفع مستوى تعليم اللغة العربية ونشرها من خلال معاهد ومراكز تعليمية في الأرخبيل، استقبل الثقفي، رئيس جمعية الإرشاد الإسلامية وعدداً من مسؤولي الجمعية، بحضور رئيس قسم الشؤون الإعلامية والثقافية في السفارة فواز العثيمين.

// انتهى //

16:11ت م

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