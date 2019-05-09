

مكة المكرمة في 03 رمضان 1440 ه الموافق 08 مايو 2019 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ضمن خطتها التشغيلية لموسم رمضان لهذا العام العديد من الخدمات على منصة "تطبيق حرمين" للهواتف الذكية.

ويحتوي التطبيق في نسخته المطورة على خدمات ذكية للإرشاد المكاني لجميع المناطق داخل المسجد الحرام ، إضافة إلى معلومات لحظية لكثافة الحشود على مدار الساعة ومعرفة حالة الازدحام داخل الحرم وفي الساحات وحالة الأبواب، كما يوفر التطبيق خدمة التبليغ عن المفقودين والتائهين داخل الحرم وربطهم بذويهم بطريقة إلكترونية إلى جانب احتواء التطبيق على العديد من الخدمات مثل البث المباشر والخطب والدروس المترجمة وتوجيهات وآداب المناسك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الرئاسة على تسخير التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

16:10ت م

0129





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تطلق العديد من الخدمات على منصة "تطبيق حرمين" للهواتف الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.