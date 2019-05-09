السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين



جدة جدة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس‎

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، محمد العقلا ، الذي هنأ سموه بحلول شهر رمضان المبارك .

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال ، إلى نبذة عن خطط الهيئة وأعمالها في الوصاية على أموال القُصَر الذين لا ولي ولا وصي لهم ، كذلك إدارة أموالهم ، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها ، حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها .

// انتهى //

16:10ت م

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