السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يرعى حفل "شركاء النجاح "الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية



ظهران الجنوب 04رمضان 1440 هـ الموافق 09مايو 2019 م واس

رعى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح مساء أمس حفل "شركاء النجاح" الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بظهران الجنوب تكريما للداعمين لملتقى "حزم وعزم 2" الذي انطلق تحت إشراف اللجنة قبل شهرين .

وبدأ الحفل الذي أقيم بمقر اللجنة بجولة في المعرض المعد بهذه المناسبة ,حيث استمع المحافظ والضيوف إلى شرح مفصل من قبل عضو اللجنة حسن مرعي أبو خلوه عن أنشطة وبرامج وفعاليات وانجازات الملتقى .

واشتمل الحفل الخطابي على كلمة لرئيس اللجنة سعيد بن سعد الوادعي ,أوضح خلالها نجاح جميع البرامج والدورات والفعاليات التي نظمها الملتقى واستهدفت جميع شرائح المجتمع ,وبنسب إقبال مرتفعة ,وقال أن معرض حد الأبطال الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة ,وشاركت فيه وحدات من قوات التحالف العربي ,وعدد من الجهات الحكومية في المحافظة ,واستمر لفترة اسبوعين ,زاره أكثر من 5 آلاف زائر .

وأضاف الوادعي أن فعاليات الملتقى اشتملت على دورات وبرامج خاصة بالعنصر النسائي ,بدوره ثمن المحافظ محمد القرقاح الدور الكبير الذي تقوم به لجنة التنمية الاجتماعيىة الأهلية بظهران الجنوب .

وقال : إن الفعاليات والبرامج والأنشطة التي نفذتها منذ انطلاق ملتقى "حزم وعز2"كان لها الأثر الكبير والفائدة لجميع شرائح المجتمع ,كما شكر أهالي المحافظة على تفاعلهم ومشاركتهم في جميع برامج اللجنة مم انعكس أثره على نجاح برامجها وفعالياتها .

وفي ختام الحفل وزع القرقاح الشهادات والدروع على شركاء النجاح الداعمين لأنشطة اللجنة من الجهات الحكومية والأهلية والإعلامية .

كما سلم رئيس اللجنة درعا تذكاريا للمحافظ بهذه المناسبة.

// انتهى //

16:09ت م

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