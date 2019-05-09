السعودية اليوم / أمانة عسير تستضيف دورة "بلدي" لخدمة العملاء



أبها 04 رمضان 1440 هـ الموافق09 مايو 2019 م واس

استضافت أمانة منطقة عسير في مقرها بأبها أمس، الدورة التدريبية لمنصة "بلدي" التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية ويشرف عليها الإدارة العامة لخدمة العملاء، وتهدف إلى تطوير مستوى الموظف والارتقاء بكفاءة الأداء الوظيفي وخدمة المستفيد.

وتضمنت الدورة التي تستمر لمدة 10 أيام، على عدد من المحاور المرتبطة بخدمات منصة بلدي والدعم الفني وخدمات العملاء والتعامل مع العميل والانتماء والولاء المؤسسي، التي تسعى إلى رفع كفاءة العاملين في خدمة العملاء وتطوير القدرات الوظيفية لدى الممارسين في ذلك المجال.

وتستهدف الدورة 67 موظف من منسوبي أمانة منطقة عسير في إدارة خدمة العملاء والأقسام ذات العلاقة، إلى جانب منسوبي البلديات الفرعية و البلديات التابعة لها.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية انطلاقاً من رؤيتها في تحسين خدمة العملاء فقد أطلقت منصة بلدي للارتقاء بخدمة العملاء على عموم أمانات المملكة.

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16:06ت م

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