السعودية اليوم / محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالمحافظة



الأحساء 04 رمضان 1440 هـ الموافق09 مايو 2019 م واس

قدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، شكره وتقديره لفرع وزارة الخدمة المدنية بمحافظة الأحساء، وذلك نظير ما يقدمونه من جهود طيبة في خدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم لمدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالأحساء ناجي بن عبدالله الورثان، وذلك في مكتب سموه بديوان المحافظة بالهفوف.

واستعرض الورثان بداية اللقاء حول خدمة منصة "بياناتي" التي تأتي ضمن أكبر حملة تفاعلية، تقودها وزارة الخدمة المدنية لتحديث بيانات موظفي الدولة، بهدف تمكينهم من الاطلاع على بياناتهم وتحديثها وسرعة تواصلهم مع الوزارة.

بدوره رحب سموه بالمبادرة والبدء بتحديث بيانات سموه، كما التقى مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالأحساء بوكيل المحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري، لتحديث بياناته، إضافة إلى تحديث بيانات موظفي إمارة محافظة الأحساء.

وقدم الورثان في ختام اللقاء شكره وتقديره لسمو المحافظ على حسن الاستقبال والتفاعل مع هذه الخدمة.

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16:06ت م

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