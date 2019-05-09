السعودية اليوم / بلدية الوجه تكثف جولاتها الرقابية في شهر رمضان



الوجه 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة الوجه منذ مطلع شهر رمضان المبارك جولات تفتيشية ورقابية مكثفة شملت 65 جولة على محلاًت تجارياً، ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة" للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

وأسفرت الزيارات عن توجيه 23 إنذارًا وفرض غرامات بحق 2 محلات تجارية مخالفة وغير ملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية لمراقبة المواد الغذائية والمطاعم المطابخ وضمان وصولها للمستهلكين بشكل مناسب، مفيداً أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والانظمة على جميع المحلات والمطاعم المخالفة.

وحث العطوي المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البلدية التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات من خلال الاتصال بالرقم الموحد " 940 " على مدار اليوم أو على واتساب بلدية المحافظة 0504535777.

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16:04ت م

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