السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الدعوة في أفريقيا



الرياض 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بالرياض اليوم , سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا بحضور عدد من علماء أفريقيا وأصحاب الفضيلة وكلاء الوزارة.

وفي مستهل اللقاء قال " معاليه" إن المملكة العربية

وأكد معاليه أن هذه الوزارة بيت لجميع المسلمين في العالم شاكراً لسمو الأمير بندر بن سلمان هذه الزيارة المباركة , سائلاً الله سبحانه وتعالى أن تكون زيارة خير للدعوة وللدعاة , مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية منذ أن أُسست، بفضل من الله سبحانه وتعالى على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، وهي متمسكة بعقيدة التوحيد الصافية النقية، التي هي الأساس والعمود القوي المتين ، قال الله سبحانه وتعالى { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ?لِكَ لِمَن يَشَاءُ } فالشرك أمر عظيم والعقيدة والتمسك بها هي سفينة النجاة من الفتن وأسباب الفتن في الدنيا والآخرة.

وأبان معاليه أن المملكة العربية السعودية الآن بقيادتها الرشيدة تعمل عملاً جاداً دؤوباً في جميع بلاد الدنيا للدفاع عن قضاياهم والحرص على أمنهم واستقرارهم بقدر ما لديها من إمكانات ووفق المعطيات التي تحيط بكل دولة وكل مجتمع بلا من ولا اذى وبدون أي مقابل، وهي تسعى لخدمة الإسلام والمسلمين وتبذل كل غالي ونفيس، من أجل رسالة التوحيد لنشرها بين المسلمين، مضيفاً معاليه أن المملكة العربية السعودية وما نراه في كل موسم حج من إنجازات كبيرة جداً لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، أكبر دليل على ما تقدمه الدولة السعودية، حيث نفذت مشاريع عملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمليارات الريالات تدفع لتسهيل وتيسير الحج للحجاج والمعتمرين والزائرين، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة استشعاراً لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كحاملين لواء خدمة المقدسات.

وأبان معالي الوزير آل الشيخ أن المملكة ولله الحمد لديها أكبر مجمع للطباعة ، يعنى بطباعة كتاب الله سبحانه وتعال وتم هذا العام ولله الحمد طباعة أكثر من 18 مليون نسخة من كتاب الله القرآن الكريم ويتم توزيعها فوراً على جميع الملمين في العالم وكذلك في المملكة العربية السعودية وبدون مقابل الآن ولله الحمد، منوهاً معاليه أنه في هذا اليوم تم تدشين تطبيق مهم جداً جداً وسيكون له ان شاء الله الأثر البالغ في خدمة المسلمين في جميع بلاد العالم وهو التطبيق الذي سييسر للمسلمين قراءة القرآن بيسر وسهولة ومن جهة موثوقة بإذن الله سبحانه وتعالى، يتضمن تطبيق المصحف الذي دشن هذا اليوم العديد من المزايا ومنها على سبيل المثال كتب التفسير التي أعدها المجمع من التفسير الميسر، والميسر في غريب القرآن الكريم، وتسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة، وسبع ترجمات نصية إلكترونية مع ترجمات معاني القرآن الكريم ، وسبع ترجمات صوتية كامله مع ترجمات معاني القرآن الكريم أيضاً، يعرض التطبيق نسختين بدقة عالية المصحف برواية حفص بن عاصم ، ويدعم التطبيق 13 لغة عالمية.

واستمع معاليه عقب كلمته إلى مداخلات العلماء واستفساراتهم حول عدد من الأمور التي تخدم العمل الإسلامي بشكل عام وفي أفريقيا بشكل خاص .

// انتهى //

15:57ت م

0116



الرياض 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بالرياض اليوم , سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا بحضور عدد من علماء أفريقيا وأصحاب الفضيلة وكلاء الوزارة.وفي مستهل اللقاء قال " معاليه" إن المملكة العربية السعودية ولله الحمد في عهد خادم الحرمين الشريفين مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تولي عناية كبيرة جداً بالإسلام والمسلمين ونشر الإسلام القائم على الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو بجميع أنواعه ، والحرص على أن تتمسك الأمة الإسلامية بالكتاب الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح، مشراً معاليه إلى أنه تم استغلال الدين وتوظيفه لأمور سياسيه أو حزبية أو نحو ذلك مما اخرج المسلمين عن المسار الصحيح إلى التوجه غير الرشيد والسير خلف الأدعياء وخلف المسيسين لهذا الدين للوصول الى مآربهم الدنيوية والإساءة للإسلام.وأكد معاليه أن هذه الوزارة بيت لجميع المسلمين في العالم شاكراً لسمو الأمير بندر بن سلمان هذه الزيارة المباركة , سائلاً الله سبحانه وتعالى أن تكون زيارة خير للدعوة وللدعاة , مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية منذ أن أُسست، بفضل من الله سبحانه وتعالى على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، وهي متمسكة بعقيدة التوحيد الصافية النقية، التي هي الأساس والعمود القوي المتين ، قال الله سبحانه وتعالى { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ?لِكَ لِمَن يَشَاءُ } فالشرك أمر عظيم والعقيدة والتمسك بها هي سفينة النجاة من الفتن وأسباب الفتن في الدنيا والآخرة.وأبان معاليه أن المملكة العربية السعودية الآن بقيادتها الرشيدة تعمل عملاً جاداً دؤوباً في جميع بلاد الدنيا للدفاع عن قضاياهم والحرص على أمنهم واستقرارهم بقدر ما لديها من إمكانات ووفق المعطيات التي تحيط بكل دولة وكل مجتمع بلا من ولا اذى وبدون أي مقابل، وهي تسعى لخدمة الإسلام والمسلمين وتبذل كل غالي ونفيس، من أجل رسالة التوحيد لنشرها بين المسلمين، مضيفاً معاليه أن المملكة العربية السعودية وما نراه في كل موسم حج من إنجازات كبيرة جداً لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، أكبر دليل على ما تقدمه الدولة السعودية، حيث نفذت مشاريع عملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمليارات الريالات تدفع لتسهيل وتيسير الحج للحجاج والمعتمرين والزائرين، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة استشعاراً لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كحاملين لواء خدمة المقدسات.وأبان معالي الوزير آل الشيخ أن المملكة ولله الحمد لديها أكبر مجمع للطباعة ، يعنى بطباعة كتاب الله سبحانه وتعال وتم هذا العام ولله الحمد طباعة أكثر من 18 مليون نسخة من كتاب الله القرآن الكريم ويتم توزيعها فوراً على جميع الملمين في العالم وكذلك في المملكة العربية السعودية وبدون مقابل الآن ولله الحمد، منوهاً معاليه أنه في هذا اليوم تم تدشين تطبيق مهم جداً جداً وسيكون له ان شاء الله الأثر البالغ في خدمة المسلمين في جميع بلاد العالم وهو التطبيق الذي سييسر للمسلمين قراءة القرآن بيسر وسهولة ومن جهة موثوقة بإذن الله سبحانه وتعالى، يتضمن تطبيق المصحف الذي دشن هذا اليوم العديد من المزايا ومنها على سبيل المثال كتب التفسير التي أعدها المجمع من التفسير الميسر، والميسر في غريب القرآن الكريم، وتسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة، وسبع ترجمات نصية إلكترونية مع ترجمات معاني القرآن الكريم ، وسبع ترجمات صوتية كامله مع ترجمات معاني القرآن الكريم أيضاً، يعرض التطبيق نسختين بدقة عالية المصحف برواية حفص بن عاصم ، ويدعم التطبيق 13 لغة عالمية.واستمع معاليه عقب كلمته إلى مداخلات العلماء واستفساراتهم حول عدد من الأمور التي تخدم العمل الإسلامي بشكل عام وفي أفريقيا بشكل خاص .// انتهى //15:57ت م0116

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.