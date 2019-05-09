السعودية اليوم / مصرع وجرح 7 اشخاص في هجوم ارهابي على منزل بجنوب الموصل



بغداد 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

لقي خمسة اشخاص مصرعهم, بينما اصيب اثنان اخران بجروح, في هجوم ارهابي مسلح استهدف منزلًا في ناحية حمام العليل جنوب الموصل اليوم.

وافاد بيان صحفي لخلية الاعلام الامني العراقي بان, مجموعة ارهابية شنت اليوم هجومًا مسلحًا على منزل مختار قرية اللزاكة التابعة لناحية حمام العليل جنوب الموصل مركز محافظة نينوى، مما أدى الى مصرع صاحب المنزل المختار "مجبل منخي" واثنين من اولاده ووالدته وابن أخيه, فضلًا عن جرح زوجته وابنته.

كما اصيب إرهابي واحد خلال الهجوم الذي وصفه البيان بالغادر والجبان، موضحًا ان القوات الأمنية، شرعت في البحث عن المجموعة الإرهابية التي نفذت الهجوم .

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15:40ت م

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