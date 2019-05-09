السعودية اليوم / مقتل مواطن وخطف 3 آخرين إثر تعرض غدوة جنوب ليبيا لهجوم من مجهولين



طرابلس 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أكد مصدر أمني تعرض منطقة غدوة (60 كليو مترًا من مدينة سبها جنوب ليبيا ) إلى هجوم من مجموعة مجهولة.

وقال المصدر، في تصريح صحفي اليوم، إن الهجوم أسفر عن مقتل المواطن علي البكوش، واختطاف 3 أشخاص آخرين، وهم "أحمد عبدالسلام ومصطفى معاد ومحمد أحمد" وحرق عدة منازل.

والدكتور علي البكوش دبلوماسي سابق تقلد منصب سفير في عدة دول وكان بطل ليبيا في اختراق الضاحية فى نهاية الستينيات، وفق مقربين منه أكدوا أنه موظف متقاعد وليس له أي نشاط سياسي.

ودخلت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية أول أمس الثلاثاء إلى منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة، وقتلت أحد عناصر الحرس البلدي عبدالكافي أحمد، ورئيس المجلس المحلي أحمد ساسي، بحسب مصدر أمني أكد أنها خطفت المواطن مفتاح احميد ساسي.

وأضاف المصدر، أن المهاجمين كانوا يستقلون قرابة 13 مركبة، وغادروا الفقهاء بعد أن حرقوا عدة منازل ومقر الحرس البلدي، إثر اشتباكات مع الأهالي.

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15:40ت م

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