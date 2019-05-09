انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: ملكة الأردن ترتدي الحجاب وتؤدي العمرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 03:51 مساءً - ظهرت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وهي تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالسعودية.

وفي الفيديو، بدت الملكة رانيا "محجبة" وهي تطوف في بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وسط مجموعة من النساء وفتيات أيتام من عامة الشعب.

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وستمضي المجموعة أربعة أيام رمضانية في رحاب الأماكن المقدسة بالسعودية، حسبما أفاد موقع "خبرني" المحلي.

وتعتبر سيدة الأردن الأولى، من أكثر النساء في العالم العربي اهتماماً بحقوق الطفل والمرأة.