السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يدشن تطبيق مصحف المدينة النبوية

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دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر الوزارة في الرياض، اليوم تطبيق “مصحف المدينة النبوية” الذي يطلقه المجمع في نسخته الأولى على منصتي: (IOS، Android)، بحضور معالي نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد ووكلاء الوزارة والأمين العام للمجمع ومديري العموم بديوان الوزارة وكوكبة من الإعلاميين وممثلي الصحف والقنوات الفضائية السعودية.

وقال معاليه بهذه المناسبة، إن المملكة العربية السعودية أُسست ولله الحمد على كتاب الله وسنة نبيه ــ صلى الله عليه وسلم ــ وعُنيت القيادة منذ التأسيس إلى هذا الوقت الزاهر بالقرآن الكريم عناية خاصة وأولته اهتماما عظيماً كما عنيت بتحفيظ القرآن ومتابعة كل ما في شأنه نشر القرآن الكريم في جميع بلدان العالم بمتابعة متسمرة من القيادة -أيدها الله-.

وبين معاليه أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أنشئ منذ حوالي 35 عاماً وكانت خطوة مباركة ودليلاً عظيماً على ما توليه المملكة من عناية واهتمام كبير بكتاب الله سبحانه وتعالى حيث يمثل أكبر مطبعة للقرآن الكريم في العالم.

وبذلت القيادة -أيدها الله- فيه الكثير من الأموال التي ولله الحمد لم تذهب سدى بل كانت في مكانها الصحيح ورأينا نتاجها انتشار هذا المصحف الكريم في جميع بلاد العالم تنشره هذه البلاد المباركة مجاناً لإخواننا المسلمين في جميع أصقاع الدنيا وهو المرجع الموثق الذي يعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى في قراءة القرآن الذي لا يوجد فيه خطاء أو نقص أو نحو ذلك.

وتابع معاليه، الآن ولله الحمد بلغ إنتاج مجمع الملك فهد 18 مليون نسخة من القرآن الكريم في هذا العام بعد التشغيل الذاتي وتم ولله الحمد توزيعها في داخل وخارج المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تواكب كل ما يستجد من أجل خدمة الإسلام والمسلمين ووفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومن هذا قيامها ولله الحمد بالتعاقد مع إحدى المؤسسات الوطنية للقيام بعمل هذا التطبيق المتميز تحت إشراف رجال مجمع الملك فهد من العلماء الموثوق بهم علماً وديانة وحفظاً.

ولفت معاليه إلى أن هذا التطبيق -بإذن الله- سيخدم جميع المسلمين في العالم وبلغات متعددة وسيكون له الأثر البالغ في نشر هذا القرآن الكريم ويسهل وصوله إلى جميع المسلمين في شتى أصقاع الدنيا وسيستطيع المسلم أن يقرأ القرآن في أي مكان وفي أي وقت وفي أي زمان في هذا التطبيق المعتمد الموثق بإن الله.

ووصف التطبيق بالإنجاز العظيم الذي يجير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ــ اللذين يدعمان كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الدنيا والوزارة ستواكب كل ما هو جديد لخدمة الإسلام والمسلمين ليكون وسيلة متيسرة لإيصال الرسالة المحمدية إلى كل من لديه الرغبة في الحصول على العلم بيسر وسهولة وسيكون ذلك -بإذن الله- أيضاً قاطعاً الطريق أمام أهل الشر والأهواء الذين لم يسلم منهم كتاب الله سبحانه وتعالى من التحريف أو الأعمال التي يحاولون من خلال إنقاص بعض الحروف أو بعض الآيات أو التحريف فيها للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك الناس في القرآن الكريم.

وجدد معاليه التأكيد على أن المملكة قائمة بواجبها خير قيام في المحافظة على كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال نشر مصحف المدينة المنورة المصحف الذي ينتجه مجمع الملك فهد ـ- رحمه الله ـ وفي هذا اليوم المبارك ولله الحمد تم تدشين هذا التطبيق ويتضمن العديد من المزايا منها: كتب التفسير التي أعدها المجمع وتسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة وأيضاً سبع ترجمات نصية قرآنية مع ترجمات معاني القرآن الكريم وترجمات صوتية كاملة مع ترجمات معاني القرآن الكريم أيضاً يعرض التطبيق بنسختين بدقة عالية للمصحف برواية حفص عن عاصم، ويدعم التطبيق 13 لغة عالمية وهذا لا شك سييسر للمسلمين في العالم لقراءت القرآن إن شاء الله بيسر وسهولة من خلال هذه اللغات وهي : العربية ، والإنجليزية ، والفرنسية ، والإسبانية ، والألمانية ، والإيطالية ، واليابانية ، والإندونيسية ، والأوردية ، والفارسية ، والتركية والسواحلية ، والهوساوية والتطبيق يدعم عدداً من الخصائص المهمة مثل خاصية البحث السريع.

واختتم معاليه حديثه بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين في جميع بقاع الدنيا وأن يجزي ولاة أمرنا وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة ومتابعة مستمرة ودؤوبة لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين بالعالم.

يذكر أن التطبيق يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من “مصحف المدينة النبوية” برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

ويحوي التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية كذِكْر سبب تسمية كل سورة، وأسمائها التوقيفية والاجتهادية، وعَرْضِ نصوص نتائج البحث في القرآن الكريم، وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية، مضيقاً إلى انفرده عن التطبيقات القرآنية الأخرى المشهورة بمجموعة من المزايا، مثل: تمكين المستخدم من خاصية متابعة ورده في قراءة القرآن الكريم وختمه وَفْق تحزيب الصحابة -رضي الله عنهم-، وعرض صفحات المصحف بطريقة تقليب الكتاب (flip)، والتقليب التلقائي، وعلى إمكان تمييز نص الآيات القرآنية في المصحف بلون مغاير عند النقر عليها أو في أثناء التلاوة، وتمييز كلمات غريب القرآن الكريم على صفحة المصحف بلون غير لون خط المصحف، وعرض غريب القرآن مباشرة عند النقر على الكلمة الغريبة، مع تحكم المستخدم في إظهار التلوين أو إخفائه.

