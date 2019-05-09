2019-05-09

وقف الملوان يسهم في إطلاق 6 من سجناء الديون في جازان

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

في إطار مبادرة “رحمة” والتي تنفذها مؤسسة وقف الملوان الخيري في مدينة الرياض لتفريج كربات سجناء الحقوق الخاصة المعسرين بالتنسيق مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة جازان، جرى اليوم الخميس إطلاق الدفعة الثانية من النزلاء والنزيلات السعوديين الموقوفين في السجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتي ضمد والدرب بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية جراء ديات حوادث مرورية وأقساط متراكمة لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

Advertisements

ووفقًا لرئيس لجنة تراحم علي بن موسى زعلة فإن هذه الدفعة تشمل أربعة نزلاء ونزيلتين، رصدت اللجنة ودرست حالتهم بالتعاون مع إدارة سجون المنطقة، وبعد التأكد من إعسارهم تم التواصل مع رئيسة مجلس إدارة الوقف نورة العجمي والتي اعتمدت على الفور تسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ 193 ألف ريال؛ ما أسهم في استكمال إجراءاتهم وسرعة عودتهم لمنازلهم لقضاء شهر رمضان المبارك مع أسرهم.

وبذلك يرتفع عدد المشمولين بمبادرة رحمة خلال هذا الأسبوع إلى 21 نزيلًا ونزيلة بقيمة إجمالية 506 آلاف ريال.