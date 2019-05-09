صور.. السودان يحبط تهريب كميات كبيرة من الذهب بطائرة خاصة

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الخميس، أنها تمكنت من ضبط طائرة خاصة تابعة لشركة أجنبية، أثناء شروعها في تهريب كميات كبيرة من الذهب بولاية نهر النيل.

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وذكر مكتب الإعلام الإلكتروني التابع لقوات الدعم السريع أن تحقيقاً يجري بشأن الواقعة، فيما ينتظر أن تهبط الطائرة بمطار الخرطوم الدولي في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وقالت القوات إن الضبطية جاءت “في إطار الدور الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها”.