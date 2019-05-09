مجموعة إنسان يكشف أسرار جميل الذيابي.. الليلة

2019-05-09

متابعات الخليج 365 -الرياض

يحل الكاتب جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ، ضيفاً على برنامج مجموعة إنسان الذي يقدمه علي العلياني على قناة MBC.

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ومجموعة إنسان هو برنامج حواري بدأ عرضه عام 2017، حيث يستضيف العلياني في كل حلقة ضيفاً معروفاً من نخبة المجتمع الخليجي والعربي من السياسيين والمفكرين والإعلاميين والفنانين، وضيوفاً من مختلف المجالات، محاوراً إياهم في مواضيع مختلفة حول بداياتهم وأبرز محطات حياتهم والصعاب التي يواجهونها، وتكون الحلقة حول الضيف ورحلته في هذا الوسط.

وسيتحدث جميل الذيابي عن محطات مهمة في حياته ورؤيته للعديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

والمعروف أن جميل الذيابي صحفي، وكاتب، ومحلل سياسي سعودي، كتب وعَمِل في عدد مِن الصحف المحلية السعودية والعربية، يشغل حالياً رئاسة تحرير صحيفة عكاظ، وكان قد عمل صحافياً في صحيفة الشرق الأوسط في لندن، ثم مديراً لمكتب تلفزيون إل بي سي في السعودية، ثم التحق بصحيفة الحياة اللندنية بمنصب رئيس التحرير المساعد.