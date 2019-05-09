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الأرصاد تحذر أهالي حائل: انعدام الرؤية حتى الخامسة
متابعات الخليج 365 - حائل
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من انعدام الرؤية في منطقة حائل حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم بسبب الرياح الشديدة التي تثير الأتربة والرمال.
وقال الإنذار المبكر إن الحالة سوف تبدأ عند الساعة 2.15 دقيقة على مساحات واسعة من المنطقة.
كما نبه الإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية في الحائط – الشنان – الغزالة – بقعاء – حائل – موقق حتى التاسعة مساء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فتوقعت ي تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة وفرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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