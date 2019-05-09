حل مشكلة عدم نزول دعم حساب المواطن بالصراف

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أهمية مراجعة البنك الخاص بالمستفيد حال وجود مشكلة في عدم وصول الدعم إلى الحساب الشخصي.

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالاً من أحد المواطنين قال فيه: نزل رقم الدفعة في حسابي على الموقع ولم ينزل أي مبلغ بالصراف .. ما الحل؟

وردت خدمة العملاء بالقول: الرجاء مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة الدفعات المالية ثم اختيار دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.

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وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن اليوم تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب متابعات الخليج 365 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

من جهة أخرى حدّد برنامج حساب متابعات الخليج 365 آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الـ19، والتي سيتم إيداعها في شهر يونيو المقبل، وحث على التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.