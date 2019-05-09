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2019-05-09 فيديو.. الملكة رانيا تؤدي مناسك العمرة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نشرت صحيفة الغد الأردنية مقطع فيديو يُظهر الملكة رانيا العبدالله وهي تؤدي مناسك العمرة بصحبة عدد من الفتيات اليتيمات من الشعب الأردني. Advertisements وظهر في المقطع الملكة رانيا وهي تطوف في الطابق العلوي وتردد الأدعية خلف أحد الأشخاص. ولم يتضح من المقطع تاريخ توثيقه ولا تاريخ أداء الملكة رانيا للعمرة، لكن من المرجح أن تكون تمت خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الجاري.









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