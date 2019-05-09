رابط حاسبة حساب المواطن لمعرفة قيمة الدعم

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

مع إيداع الدفعة الـ18 من دعم حساب متابعات الخليج 365 يلجأ الكثيرون إلى حاسبة حساب متابعات الخليج 365 التقديرية للتأكد من مبلغ الدعم المستحق وفق الآليات المتبعة في هذا الشأن.

طريقة استخدام حاسبة حساب متابعات الخليج 365

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة حاسبة حساب متابعات الخليج 365 التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة

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وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن اليوم تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب متابعات الخليج 365 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

من جهة أخرى حدّد برنامج حساب متابعات الخليج 365 آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الـ19، والتي سيتم إيداعها في شهر يونيو المقبل، وحث على التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة عبر الرابط التالي: (هنا).

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

وقال حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.