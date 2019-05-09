وفاة مُسعف في حادث مروري بعد انتهاء نوبته وزملاؤه يباشرون الحادث

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

فُجعت إحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز الرقمية بوفاة زميلهم المسعف حمد السهلي بعد انتهاء فترة نوبته في مركز إسعاف الرقمية التابع لمحافظة الرين، وذلك إثر حادث مروري أثناء توجهه إلى منزله صباح اليوم الخميس.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً بحادث مروري على طريق الأفلاج في تمام الساعة السادسة و43 دقيقة وتم توجه فرقة من مركز الرقمية للحادث وتفاجأت أن الحادث لزميلهم في المركز الذي سلم النوبة للتو، وتم نقل الحالة لمستشفى الرين.

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ودخل زملاؤه في حالة بكاء وحزن شديد على إثرها، كما أصيب أحد زملائه بانهيار عصبي نُقل على إثره إلى المستشفى وتم تنويمه بسبب حالته الصحية والنفسية.

من جهة أخرى، قال رئيس مركز الرقمية فهد الفيفي إن الزميل حمد السهلي، من أفضل المسعفين بالمركز بل على مستوى المنطقة، ويشار إليه بالبنان، موضحاً أن وفاة السهلي أصابتهم بصدمة وحزن كبيرين.

كما قدَّم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني باسم رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم ومنسوبي الهيئة كافة أحر التعازي لذوي الفقيد وأن يلهمهم الصبر والسلوان، فيما وجه مدير الخدمات الإسعافية بالوقوف مع ذوي الفقيد وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة به في الهيئة وتسهيل أي إجراء لذويه.