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2019-05-09 هنا رابط تحميل تطبيق مصحف المدينة النبوية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، تدشين تطبيق مصحف المدينة النبوية. Advertisements وأكد الوزير آل الشيخ أن التطبيق تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة على منصتي (IOS ، Android). ويمكن تحميل تطبيق مصحف المدينة النبوية للهواتف الجوالة عبر الرابط هنا









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