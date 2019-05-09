شكرا لقرائتكم الصحة: قلِّلوا من العصائر المركزة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-09 الصحة: قلِّلوا من العصائر المركزة في رمضان متابعات الخليج 365 - واس أكدت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية ، ضرورة التقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة ، مبينةً أن هذه العصائر فوائدها أقل ، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر والألوان الصناعية والنكهات ولا يوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية.

يذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.









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