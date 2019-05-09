إصابة 5 بحروق خطيرة في حريق بمنزل شعبي بأبها

جدة - عمرو شويل أبها - الخليج 365:

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال ورجل وامرأة، بحروق من الدرجة الأولي والثانية، إثر اندلاع حريق في غرفة بمنزل شعبي بحي مدينة سلطان بأبها.

وتدخلت قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.