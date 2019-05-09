حساب المواطن: 83% من المستفيدين المؤهلين شملهم الدعم بالدفعة 18

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، التي تشمل مبالغ دعم للمستحقين بقيمة 2.5 مليار ريال.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج عبر “تويتر” إن 83% من المستفيدين المؤهلين في برنامج حساب المواطن شملهم الدعم بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.