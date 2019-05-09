الان تتابع حساب المواطن: 83% من المستفيدين المؤهلين شملهم الدعم بالدفعة 18 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، التي تشمل مبالغ دعم للمستحقين بقيمة 2.5 مليار ريال.
وقال الحساب الرسمي للبرنامج عبر “تويتر” إن 83% من المستفيدين المؤهلين في برنامج حساب المواطن شملهم الدعم بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.
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