شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة تكثّف جولاتها على الأسواق ومحلات الأغذية في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

كثفت الفرق الرقابية في بلديات المدينة المنورة الفرعية والضواحي جولاتها الميدانية على الأسواق التجارية ومطابخ الإعاشة والمطاعم والملاحم، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للأهالي و الزوار.

وبيّن وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس سعود بن هريسان العنزي أن جولات الفرق الرقابية شملت زيارة غالبية المنشآت التي لها علاقة بالأغذية والصحة العامة منذ بداية شهر رمضان المبارك، و نتج عنها اتلاف 56 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأفاد العنزي أن أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها ستواصل تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية وذلك بهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت.