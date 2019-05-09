المسند يطالب: تعطيل الدراسة في رمضان القادم.. تفاعل إيجابي مع الظروف والمخرجات الهزيلة ‏

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

دعا الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، إلى تعطيل الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، مبررًا رؤيته في 16 تغريدة لوزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عرض من خلالها المشكلة، واقترح الحل.

أكد "المسند" أن تعطيل الدراسة في شهر رمضان هو تفاعل إيجابي مع النتائج الضعيفة، والمخرجات الهزيلة للعملية التربوية ‏خلال شهر رمضان لأسباب ثلاثة، تتمثل في أجواء حارة جدًّا في فصل الصيف، والسهر طوال ساعات الليل ‏في ‏شهر رمضان، والعطش والجوع بسبب الصيام.

وقال "المسند": إن شهر رمضان شهر عبادة وطاعة، وله خصائص ومميزات، لا تتكرر في بقية الأشهر، فلِمَ المزاحمة عليه؟ والوقت في شهر رمضان ‏المبارك يمضي ‏ولا يعوض، بينما الشهر في التعليم يعوض بشهر آخر، بل يزيد.

وتابع: وعندما نعطل في شهر رمضان فنحن أدينا حق رمضان ‏بالعبادة أولاً، وثانيًا أنقذنا ‏العملية التعليمية من العبث والضعف والتدني في المدخلات كما المخرجات.

وأردف: عندما نعطل في شهر رمضان فلسنا ‏شاذين عالميًّا؛ فمعظم دول ‏العالم تتعطل المدارس فيها أسبوعين للكريسمس ‏Christmas‏ وأسبوعين لعيد الفصح ‏Easter holidays‏ ‏وكلها تقطع مسار الدراسة، بل في بريطانيا ‏وإسبانيا إجازة عيد الكريسمس أسبوعان، إضافة لثلاثة أسابيع لعيد الفصح، والمجموع 35 يومًا لأعياد دينية!!

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ‏إجازة الكريسمس لا تقل عن 22 يومًا، فضلاً عن عيد الفصح.

وتفصيلاً، قال المسند: يتزامن شهر رمضان القادم مع فترة العام الدراسي من عام 1441هـ، وسيفارقها عام 1459هـ؛ ليمكث فيها مدة 19 سنة (بهامش خطأ مقداره ‏سنة).‎‏ و‏رمضان يتقدم كل سنة بمعدل 11 يومًا على سلم الشهور الميلادية. علمًا بأن الفترة السابقة التي كان شهر رمضان يتزامن فيها مع العام الدراسي بدأت عام 1407هـ، وانتهت عام 1428هـ، وبلغ طولها 22 ‏سنة، بعدها ‏درس الطلاب والطالبات فترة 12 سنة دون المرور بشهر رمضان، من عام 1429 حتى 1440هـ.‏ ‏ ‏

والجدول المرفق يوضح حركة مسار شهر رمضان عبر الفصول الأربعة، والشهور الميلادية، من عام 1441هـ (2020م) حتى عام ‏‏1463هـ (2041م)، ‏ولمدة 23 سنة. كما يوضح الجدول متوسط درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتزامنة مع رمضان، وطول فترة ‏الصيام بالساعات، وذلك وفقًا لمدينة ‏الرياض.‏

وتابع الدكتور المسند: من الطريف أن الطلاب والطالبات الجدد (سنة أولى ابتدائي) سيلتحقون بالدراسة في العام الدراسي 1441هـ، وسيتخرجون من الجامعة ‏ولم يفارق ‏شهر رمضان العام الدراسي.‏

هذا من جهة، ومن جهة أخرى أثبتت النتائج الميدانية التربوية أن الدراسة خلال شهر رمضان ـ خاصة في الشهور الحارة ـ إنتاجيتها ‏متدنية من ‏جهة الطلاب والمعلمين، كما الإداريين؛ وما ذاك إلا لظروف وعوامل ثلاثة، هي: طبيعية، اجتماعية وصحية. فالعامل الطبيعي يتمثل بأجواء حارة جدًّا في فصل الصيف، الذي يمثل نحو 5 أشهر على الأقل في أجواء السعودية (من مايو حتى ‏سبتمبر)؛ ‏فالسماء فيها صحو وصافية، والشمس ساطعة حارقة.‏

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ومضى المسند: أما العامل الاجتماعي فيتمثل بعادة اجتماعية سعودية متأصلة، ومن الصعب أن ينفك الشعب السعودي عنها، وهي السهر طوال ساعات الليل ‏في ‏شهر رمضان، سواء أقرت الدراسة فيه أم لا!! وهذا أمر مجرب ومشاهد؛ وهو ما يجعل العملية التعليمية أكثر صعوبة وتعقيدًا.‏

وواصل أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم: العامل الثالث صحي، يتعلق بالبدن؛ إذ إن الطلاب والطالبات كما المعلمين والمعلمات صائمون، وغالبًا ما يكونون في سهر طول الليل، مع ‏أجواء ‏نهارية حارة، وسماء من السحب خالية، وشمس حارقة.. فهذا العامل الثالث (العطش والجوع) يتزامن مع السهر والحر؛ فيدفع إلى ‏اختصار ‏الحصة، وإلغاء الفسحة، وكلها تسهم في ضعف العملية التعليمية والتربوية، وتدني التحصيل العلمي.

واستدرك: بل هي أجواء تبعث على الملل ‏والعجز ‏وقلة الإنتاجية؛ وهو ما يدفع إلى كثرة الغياب من قِبل الطلاب والمعلمين من الجنسين، وهذا أمر محسوس.. واسألوا المعلمين إن كنتم لا ‏تصدقون ‏عن فصول "صح النوم".‏

وأضاف: عندما يتحدثون عن الرعيل الأول في تاريخنا الإسلامي.. كيف صنعوا في رمضاناتهم من انتصارات، وإنجازات، ومخرجات.. فهم ‏يتحدثون.. بل يفكرون منفكين عن بيئتهم ومجتمعهم؛ إذ إن الرعيل الأول لم تُنره الأضواء، وتُبرده الكهرباء.

وتابع: الرعيل الأول لا يعرف ‏السهر حتى شروق الشمس، ‏وأجسام الرعيل الأول توطنت على الجوع والحر والجلد في العيش؛ وعليه فالمقارنة غير عادلة ولا منطقية، ‏علاوة على أننا لا يمكن أن نقارن جيل ‏اليوم بجيل الأمس!! لأسباب يطول طرقها وشرحها هنا.. ثم إذا كنتم ستلزموننا بحال الرعيل الأول ‏في رمضان فإنه (قد نقل) عنهم أنهم يتخلون ‏عن كل شيء في رمضان، بما فيه طلب العلم، ويتفرغون للقرآن، فهل يلزمكم هذا؟

وخلص الدكتور المسند: وعليه أقترح أن يظل شهر رمضان الكريم، شهر القرآن العظيم، خارج العام الدراسي برمته. بعبارة أخرى: تتوقف الدراسة في رمضان، ‏ليس كسلاً ‏وتقاعسًا وخمولاً ونومًا كما يظن بعضكم، ولا يعني بالضرورة استسلامًا لعادة اجتماعية (السهر).

واستطرد: بل استجابة لظروف طبيعية ‏بالدرجة الأولى. ‏وأزعم أن تعطيل الدراسة في شهر رمضان هو تفاعل إيجابي مع النتائج الضعيفة، والمخرجات الهزيلة للعملية التربوية ‏خلال شهر رمضان للأسباب ‏الثلاثة السالفة. ومن محاسن تعطيل الدراسة في رمضان إيقاف الهدر الزمني والمالي في مجال التعليم، ومن ‏ثم يتم تعويضه بشهر آخر، فإن تم هذا ‏فليس فيه محظور شرعي، ولا ممنوع نظامي، بل حل جذري لعلة ومشكلة تدوم عادة 22 سنة في ‏مسيرة التعليم في كل دورة، وتنفك عنها نحو 10 ‏سنوات فقط، ثم تعود مرة أخرى 22 سنة.

وأكمل: وهكذا دواليك. وسمعت بعض الناس يقترح أن ‏تثبت الدراسة وفقًا للتاريخ الهجري.. وهذا لا يمكن ‏بسبب ارتباط الفصول الأربعة بالميلادي الشمسي، وبداية الدراسة في معظم العالم تكون ‏في أول فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي.‏

واختتم الدكتور المسند: إن أبيتم الحل فلا أقل من تعطيل الدراسة في شهر رمضان إذا وافق الشهور الحارة (إبريل، مايو، يونيو، سبتمبر، ‏‏أكتوبر)، وتعتمد الدراسة خلال رمضان إذا وافق الشهور الباردة (نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، مارس) لاعتدال أجوائها، وقِصَر نهارها.‏