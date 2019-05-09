رقم شكاوى حساب المواطن | خطوات تقديم شكوى اعتراضاً على قيمة الاستحقاق الدفعة الثامنة عشر

رقم شكاوى حساب المواطن، من أكثر الروابط التي يزداد عليها البحث من قبل المواطنين السعوديين خلال تلك الفترة هو رابط التسجيل في حساب المواطن، وكذلك طريقة تقديم الشكوى اعتراضا على قيمة الاستحقاق، والجدير بالذكر أن “حساب المواطن” وهو البرنامج الذي قامت بإطلاقه المملكة العربية السعودية بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو متوسطة الدخل، ومن خلال مقالنا اليوم سنستعرض معنا خطوات الاعتراض على قيمة الاستحقاق المادي عبر رابط البوابة إلكترونية لحساب المواطن، بالإضافة إلى توضيح قنوات التواصل مع حساب المواطن وأرقام شكاوى حساب المواطن.

حساب المواطن

أودع اليوم الخميس 9 مايو 2019 الموافق 5 رمضان 1440 برنامج حساب المواطن في الحسابات البنكية قيمة الاستحقاق الثامنة عشرة لجميع مستحقي الدعم الذين حصلوا على الدفعات السابقة ومستحقي الدعم الذين أكملوا كافة بياناتهم.

التسجيل في حساب المواطن لاستحقاق الدفعة الثامنة عشر

عبر الحساب الرسمي له على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، أكد برنامج حساب المواطن على أنه يمكن الاستفادة لمن لم يستفيد من قبل من برنامج حساب المواطن، من خلال التسجيل في الدفعة ال18 قبل تاريخ 9 مايو الجاري.

وللتسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدعم المادي، يجب القيام بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بمستحقي الدعم وهي كالتالي: (رقم الهوية- رقم الجوال- تاريخ الميلاد).

ويتم كتابة كافة البيانات المذكورة عقب الدخول على رابط التسجيل من هنا أو عبر الرابط التالي http://ca.gov.sa/

رابط التسجيل الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن

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شكاوى حساب المواطن

لتقديم شكاوى إلى برنامج الدعم المادي يجب اتباع الآلية المنظمة لهذا الأمر وفقاً لما صرح به برنامج حساب المواطن.

حيث يجب تقديم الاعتراض على قيمة الاستحقاق أو الاعتراض على قرار الأهلية بعد مرور 5 أيام من تاريخ الإيداع أو من تاريخ صدور “نتيجة الأهلية”.

بالفيديو: كيفية تقديم شكوى اعتراضاً على قيمة الاستحقاق المادي

رقم شكاوى حساب المواطن

يمكن لأي من مستحقي الدعم المالي أن يقوم بتقديم شكوى اعتراضاً على قيمة الاستحقاق الحاصل عليها من خلال الاتصال على الرقم الموحد لشكاوى حساب المواطن 19912

قنوات شكاوى واستفسارات حساب المواطن



يتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح والتي تمتد إلى ثلاثة أشهر عقب كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى يتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عوضاً عن كل شهر محل الشكوى.

“حساب المواطن” يعلن: بدء إيداع الدعم المخصّص للدورة الـ (18) للمستفيدين المكتملة طلباتهم

حساب المواطن: اليوم البدء في إيداع الدفعة 18 من الدعم

أعلن حساب المواطن أنه مع بداية الساعات الأولى من اليوم الخميس 9 – 5 – 2019، بدأ حساب المواطن في إيداع دفعات الدعم المخصصة للدورة الثامنة عشر لجميع المستفيدين المكتملة طلباتهم، ويستمر البرنامج في صرف الدفعة ال18حتى نهاية دوام اليوم.