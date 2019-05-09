، استعداداً للرد بقوة لا تلين على إيران.. حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تقترب من الخليج ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبرت قناة السويس وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم

أفادت هيئة قناة السويس المصرية بأن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، التي أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشرها في الشرق الأوسط تحذيرا لإيران، عبرت قناة السويس اليوم الخميس، في طريقها إلى الخليج العربي.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد ذكر الأحد الماضي، أن نشر مجموعة الحاملة الهجومية يهدف لإثبات أن الولايات المتحدة سترد بقوة لا تلين على أي هجوم.

وبحسب "ويكيبيديا"، فإن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن هي حاملة طائرات عملاقة من فئة نيمتز، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم، وتخدم لدى قيادة قوات أسطول الولايات المتحدة ويبحر في معيتها مجموعة الحاملة الضاربة 9 وجناح الحاملة الجوي 2.