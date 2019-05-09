، اجتماع بين "العمل" ورجال الأعمال في محافظات المدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحربي" يشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

عقد بعض رجال الأعمال اجتماعاً في مقر مكتب العمل بمحافظة ينبع، بحضور مساعد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة لشؤون العمل منيف الحربي.

وحضر الاجتماع عمر بن الجهني المشرف العام على قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة ينبع، ومراد العروي رئيس الغرفة التجارية بينبع، ورجل الأعمال حميد الصبحي.

وجاء هذا الاجتماع بتوجيه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة.

وشدد "الحربي" على أهمية الشراكة والتكامل بين القطاع الخاص، ممثلاً بأصحاب الأعمال، وبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسعي الوزارة لسماع وجهات النظر ومناقشة رجال العمال في ما يخدم المحافظة.

وقدم رجال الأعمال شكرهم لمكتب عمل ينبع على هذه الاجتماع؛ لما يمثله من فرصة لتقريب وجهات النظر، وسماع ومناقشة القرارات التي تخدم مصلحة أبناء المحافظة، وتعزيز الشراكة بين الوزارة وأصحاب الأعمال.

وقام "الحربي" بزيارة لمكتب العمل بمحافظة بدر، وكان في استقباله مدير المكتب رامي بن حميد الشريف وزملاؤه.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم قطاع العمل ومعرفة العقبات التي تواجه المكتب ووضع الحلول العاجلة لها؛ لضمان سير العمل، واطلع المساعد خلال الزيارة على أقسام المكتب.

وتمّت زيارة مركز التنمية الذي اطلع على مرافق المركز والخدمات التي يقدمها للمجتمع في قسمي الرجال والنساء.

وأشاد "الحربي" بالجهود المبذولة والخدمات المقدمة من قبل الفريق للعمل على تحقيق أهداف وتطلعات الوزارة بالمحافظة.