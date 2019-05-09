، "زين السعودية" تجري أول مكالمة هاتفية بـ"الجيل الخامس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة تعتبر واحدة من أوائل المشغلين لهذه الشبكة في العالم

أجرت "زين السعودية" أول مكالمة هاتفية عبر شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، كما نجحت في تحقيق معدلات سرعة غير مسبوقة على شبكتها الخاصة بالجيل الخامس، حيث نجحت في تحقيق معدلات سرعة تتخطى حاجز الـ1000 ميجا بت في الثانية.

وترمي هذه الخطوة إلى الوقوف على معدلات السرعة عبر شبكة الـ5G، والتأكد في الوقت ذاته من مدى جاهزيتها التقنية.

وقالت "زين السعودية" في بيان صحفي بهذا الخصوص، إنها ستواصل العمل على تطوير معدلات السرعة والتحميل عبر شبكاتها كافة.

وأضافت: ندرك تماماً أن عملاء الشركة لا يرضون إلا بالجودة دائماً، وسنسعى إلى تحقيق ذلك من خلال فريق العمل الخاص بنا.

وتستهدف "زين السعودية" نقل المزيد من التقنية إلى السوق المحلية، يأتي ذلك عبر استثمار الشركة لكافة كوادرها البشرية والتقنية، بما يلبي رغبات عملائها من جهة، وبما يساهم في تحقيق قيمة حقيقية مضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة أخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن هذه التجربة تعتبر الأولى في المنطقة، ومن الأوائل على مستوى العالم، لتجربة المكالمات الهاتفية على شبكة الجيل الخامس دون استخدام تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن تحقيق الشركة معدلات سرعة غير مسبوقة عبر تقنية الجيل الخامس، يبرهن مدى حيوية الشركة وحرصها الدائم على إحداث فارق نوعي على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقدّم "الدغيثر" وافر الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما يجده القطاع الخاص بشكل عام، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل خاص، من دعم غير محدود، أسهم بالارتقاء بجودة الخدمات.

وحول التجربة الجديدة للمكالمات الهاتفية على شبكة الجيل الخامس، قال "الدغيثر": طموحاتنا في زين السعودية لن تتوقف عند هذا الحد.. بل سنواصل العمل نحو تحقيق معدلات سرعة أكبر، وجودة أعلى، عبر شبكاتنا في المستقبل.

وأضاف: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بات يشهد نهضة كبرى على صعيد جودة الخدمات، ومستوى انتشار تغطية الشبكات.

وثمّن جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في قيادة القطاع لتكون المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في إطلاق وتفعيل شبكة الجيل الخامس 5G على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشكر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإتاحة ترددات الجيل الخامس الأمر الذي يعكس التطور المميز الذي يحققه القطاع لدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

يشار إلى أن "زين السعودية" نجحت، خلال العام الجاري، في الحصول على ترددات جديدة للطيف الترددي في النطاق "2600" ميجاهرتز و"3500" ميجاهرتز من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي مكّن الشركة من الاستعداد والتجربة الحيّة لتقنية الجيل الخامس، وهي التقنية التي ستحدث نقلة نوعية على صعيد خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بما يلبي طموحات ورغبات عملاء الشركة، وبما ينسجم مع أهداف وطموحات رؤية 2030.