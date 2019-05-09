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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى ناي الاتحاد السعودي إشعاراً من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، بعد الفحص الطبي.
وكانت صحيفة "الرياضية" المتخصصة قد غردت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "اكتشاف عينة منشطات إيجابية في الفحص الطبي لفهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة في مباراة فريقه الدورية أمام النصر".
اكتشاف عينة منشطات إيجابية للاعب "الاتحاد" فهد المولد أمام "النصر"أحمد سرور الخليج 365 2019-05-09
تلقى ناي الاتحاد السعودي إشعاراً من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، بعد الفحص الطبي.
وكانت صحيفة "الرياضية" المتخصصة قد غردت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "اكتشاف عينة منشطات إيجابية في الفحص الطبي لفهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة في مباراة فريقه الدورية أمام النصر".
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
03:19 PM
تلقى ناي الاتحاد السعودي إشعاراً من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، بعد الفحص الطبي.
وكانت صحيفة "الرياضية" المتخصصة قد غردت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "اكتشاف عينة منشطات إيجابية في الفحص الطبي لفهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة في مباراة فريقه الدورية أمام النصر".
، اكتشاف عينة منشطات إيجابية للاعب "الاتحاد" فهد المولد أمام "النصر" ،
المصدر : الخليج 365
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