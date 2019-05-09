محمد بن مسعود - الدمام - "الملكي" يفوز على "العميد" في مباراة الافتتاح بـ"2-1" انطلقت منافسات دورة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعمايد لكرة القدم الرمضانية الثانية 1440هـ المقامة على ملعب التنمية الاجتماعية بالعمايد. وأقيمت مباراة الافتتاح للمجموعة الأولى في هذه البطولة بين فريق "العميد" وفريق "الملكي"، وانتهت المباراة بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف. وفي المبارة الثانية بين "العالمي" و"الصقور"، وفاز "العالمي" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لـ"الصقور". وقد تم تفعيل تقنية "الفار" في هذه المسابقة، حيث يعتبر التطبيق الأول من نوعه على مستوى محافظة بيشة. بيشة.. "تنمية العمايد" تطلق دورة كرة القدم الرمضانية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09 انطلقت منافسات دورة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعمايد لكرة القدم الرمضانية الثانية 1440هـ المقامة على ملعب التنمية الاجتماعية بالعمايد. Advertisements وأقيمت مباراة الافتتاح للمجموعة الأولى في هذه البطولة بين فريق "العميد" وفريق "الملكي"، وانتهت المباراة بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف. وفي المبارة الثانية بين "العالمي" و"الصقور"، وفاز "العالمي" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لـ"الصقور". وقد تم تفعيل تقنية "الفار" في هذه المسابقة، حيث يعتبر التطبيق الأول من نوعه على مستوى محافظة بيشة. 09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440 03:04 PM "الملكي" يفوز على "العميد" في مباراة الافتتاح بـ"2-1" "الملكي" يفوز على "العميد" في مباراة الافتتاح بـ"2-1" انطلقت منافسات دورة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعمايد لكرة القدم الرمضانية الثانية 1440هـ المقامة على ملعب التنمية الاجتماعية بالعمايد. وأقيمت مباراة الافتتاح للمجموعة الأولى في هذه البطولة بين فريق "العميد" وفريق "الملكي"، وانتهت المباراة بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف. وفي المبارة الثانية بين "العالمي" و"الصقور"، وفاز "العالمي" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لـ"الصقور". وقد تم تفعيل تقنية "الفار" في هذه المسابقة، حيث يعتبر التطبيق الأول من نوعه على مستوى محافظة بيشة. ، بيشة.. "تنمية العمايد" تطلق دورة كرة القدم الرمضانية ،

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