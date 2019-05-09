، "فجافت الأرض بالقتلى وهم أبدان بلا رؤوس".. بتلك الهمجية احتل العثمانيون مصر ونكلوا بشعبها ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشروا الخراب والدمار.. وأثقلوا كاهل المصريين بالضرائب

نبكي على مصر وسكانها .. قــد خَرِبت أركانـها العامــرة

وأصبحت بالذل مقهـورة .. من بعد أن كانت هي القاهرة

بيتا شعر وثق بهما الشيخ بدر الدين الزيتوني ما حَلّ بمصر من خراب ودمار وانتهاك لحرمات أهلها خلال الاحتلال العثماني لها، غير أن المؤرخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، الذي أورد بيتي "الزيتوني" في كتابه "بدائع الزهور في وقائع الدهور"، سجّل بعضاً من مشاهد النهب والسلب التي واكبت احتلال العثمانيين للقاهرة قائلاً: "صارت العثمانية (الجنود) تنهب ما يلوح لهم من القماش وغير ذلك، وصاروا يخطفون جماعة من الصبيان المرد والعبيد السود، واستمرّ النهب في ذلك اليوم إلى بعد المغرب، ثم توجهوا إلى شون (مخازن) القمح، التي بمصر وبولاق، فنهبوا ما فيها من الغلال".

حز الرؤوس

ولم تقتصر فظائع الغزاة العثمانيين على النهب واسع النطاق، الذي وثقه "ابن إياس"، بل شملت أيضاً مجازر وحشية ارتكبت بحق المصريين سواء كانوا مماليك أو مواطنين أو غيرهم، وسجل "ابن إياس" بعض مشاهدها المروعة في كتابه قائلاً: "صار العثمانية يكبسون (يداهمون) التُرَب (المقابر) ويقبضون على المماليك منها، وكل تربة وجد فيها مملوك حزوا رأسه ورأس من في التربة من الحجازيين وغيرهم، ويعلقون رؤوسهم في الوطاق (الخيمة)، فضرب في يوم واحد ثلاثمائة وعشرين رأساً من سكان الصحراء، قيل كان فيهم جماعة من الينابعة وهم أشراف، فراحوا ظلماً لا ذنب لهم، وصاروا يكبسون الحارات ويقبضون المماليك من استطبلاتهم ويقبضونهم باليد ويتوجهون بهم إلى الوطاق بالريدانية فيضربون أعناقهم هناك، فلما كثرت رؤوس القتلى هناك نصبوا صواري وعليها حبال وعلقوا عليها رؤوس من قُتل من المماليك وغيرهم، حتى قيل قتل في هذه الوقعة بالريدانية فوق أربعة آلاف إنسان، ما بين مماليك وعربان، وصارت الجثث مرمية من سبيل (وقف خيري) علان إلى تربة الأشراف قايتباي، فجافت منهم الأرض، وصار لا تعرف جثة الأمير من جثة المملوك وهم أبدان بلا رؤوس".

ولم يتوقف العثمانيون عن إذاقة المصريين كل صنوف الاضطهاد والظلم والطغيان، وإلهاب ظهورهم بفرض الضرائب، واستنزاف موارد ومقدرات وطنهم، طيلة أربعة قرون منذ أن أسقطوا القاهرة بعد هزيمة السلطان طومان باي في موقعة الريدانية عام 1517 إلى أن ألغيت الخلافة العثمانية عام 1924 بعد استيلاء مصطفى كمال أتاتورك على الحكم وإعلانه للجمهورية التركية التي لا تزال مستمرة حتى هذا الوقت، رغم أن العثمانيين برروا احتلالهم لمصر بزعم تخليصها من ظلم ومفاسد المماليك بعد أن ضعفت دولتهم، وحماية تعاليم الإسلام تحللهم وتهتك أخلاقهم، وهي مزاعم تكذبها مقولة السلطان سليم الأول: "إذا دخلت إلى مصر أحرق بيوتها قاطبة والعب في أهلها بالسيف"، التي قالها أثناء وجوده في الشام على رأس جيشه لغزو مصر، والتي تكشف عن نواياه الحقيقية من احتلال مصر.

الحكم بالوكالة

واتبع العثمانيون في احتلال البلدان العربية تقليداً يقوم تعيين من يَدين لهم بالولاء والطاعة من أبناء البلد المحتل في المناصب الرفيعة حتى منصب حاكم البلد نفسه، استثماراً لخبرتهم بشؤونها، وهو نوع من الوكالة السياسية قائم على التكليف بتنفيذ مهام إدارية وحربية داخل القطر وخارجه، ولقد عرض سليم الأول على طومان باي أن يظل حاكماً لمصر مقابل ولائه له، لكن الأخير رفض واختار مقاومة الاحتلال العثماني لمصر، وهذا ما حوّله إلى بطل شعبي في نظر المصريين خاصة بعد أن شنقه سليم الأول على باب زويلة في القاهرة، وترك جثته معلقة ثلاثة أيام تنكيلاً به حتى بعد موته.

واستوعب محمد علي الذي تولى حكم مصر عام 1805 هذا التقليد جيداً، بعد أن خدع رموز الحركة الوطنية بقيادة الشيخ عمر مكرم، الذين قادوا مقاومة المصريين ضد الاحتلال الفرنسي لبلادهم، ووعدهم بتحقيق العدل ورفع المظالم إلا أنه لم يفِ بوعوده، وبعد أن استولى على الحكم، وظف محمد علي تقليد وكالة الحكم لصالحه من خلال الانصياع التام لرغبات السلطان العثماني، وتنفيذ المهام التي يكلفه بها في الداخل والخارج، ما أقنع العثمانيين بالموافقة على استمراره في حكم مصر قرابة 43 عاماً، رغم أنهم كانوا لا يتركون ولاتهم على البلدان المحتلة أكثر من عامين في الحكم.

مظالم وآثام

ولم يختلف محمد علي في حكم مصر عن العثمانيين، بل كان امتداداً لهم في اقتراف المظالم والآثام بحق المصريين، رغم أنه اعتُبِر في تقدير بعض "مؤسس مصر الحديثة"، لكن وقائع التاريخ تقطع بأنه فرض السخرة على المصريين، وكان يجبرهم على العمل داخل مدنهم وقراهم دون أن يغادروها مقابل قوت يومهم، ورهن الاقتصاد المصري لمتطلبات الاقتصاديات الأوروبية، وحصر دور مصر في توفير المواد الخام المعدنية والزراعية خصوصاً القطن طويل التيلة الذي جعله المحصول الأساسي في مصر لتشغيل المصانع الأوروبية، كما امتص دماء المصريين بفرض الضرائب الباهظة والمتصاعدة عليهم، لتمويل حروبه في أفريقيا والجزيرة العربية والشام واليونان، تنفيذاً لتعليمات ورغبات السلطان العثماني.

وليس صحيحاً تأسيس محمد علي دولة حديثة في مصر، بل الصحيح أنه سخر مقدرات مصر ومواردها الضخمة وقوى شعبها في توطيد مُلكه، والانفراد بحكم مصر وتوريثه لذريته من بعده، وقد اتجه بتفكيره إلى الاعتماد على القوة العسكرية في السيطرة على المصريين وإقامة دولة قوية، فأنشأ جيشاً على النظم الحديثة وأخضع كل إمكانات مصر له، وأنشأ في سبيل توفير متطلبات الجيش وليس النهوض بمصر مدارس الطب والهندسة ومصانع الأسلحة والملابس، ومثلما استغل العثمانيون الإسلام واستثمروه في إنشاء إمبراطورتيهم واحتلال البلدان العربية، استغل محمد علي مصر ووظف إمكاناتها في إشباع نوازعه للحكم وامتلاك السلطة.