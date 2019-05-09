سياسي / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يلتقي نظيره الصيني



بيروت 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، بمقر السفارة في بيروت اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى لبنان وانغ كي جيان.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين.

14:42ت م

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