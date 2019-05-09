السعودية اليوم / طاقة الألوان" فعالية رمضانية تحتضنها أبها



أبها 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخاصة مساء أمس فعالية رمضانية بأبها تحت عنوان " طاقة الألوان" وتستمر لخمسة أيام.

وتشتمل الفعالية التي تحتضها إحدى القاعات العامة بأبها على مشاركات لعدد من الجهات الترفيهية والصحية والتسويقية التي تقدم فعاليات مختلفة موجهة لجميع فئات المجتمع وخصوصا الشباب والأطفال وتهدف إلى التعريف ببعض العادات والثقافات التي تتعلق بشهر رمضان المبارك .

وشهد اليوم الأول للفعاليات تقديم 7 عروض رمضانية تنوعت بين الفقرات الشعبية والترفيهية مثل" بابا فرحان" و "مسابقه الحروف" و"عرض الطبل" و مسابقات رمضانية تحاكي العادات والتقاليد القديمة خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى ركن للرسم التشكيلي .

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14:41ت م

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