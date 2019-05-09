

حائل 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل في فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر الذي يصادف الثامن من شهر مايو من كل عام .

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي في فرع الهيئة بالمنطقة سلطان عبدالعزيز ال براهيم ، أن مشاركة الفرع تمثلت بإقامة معرض توعوي تثقيفي بمجمع جراند مول في حائل ، ويتم خلاله الإجابة على اسئلة الزوار وتقدم الشرح لهم عن الحالات الإسعافية وطرق علاجها ، والتعامل معها بالشكل الطبي الصحيح، ورفع مستوى التثقيف والتوعية الصحية .

وأبان أنه تتواجد فرقة وسيارة إسعاف لتقديم خِدْماتها الإسعافية عند الضرورة والشرح للزوار عن مكونات السيارة ومراحل طلب الخدمة الإسعافية .

من جهة أخرى قام فريق الاتصال المؤسسي والتطوعي وعدد من منسوبي الهيئة بزيارة المرضى المنومين في مستشفى الملك خالد بحائل وذلك ضمن الفعاليات ، وقدم خلاله الزيارة باقات الورود والحقائب الإسعافية والنشرات التوعوية ، متمنين لجميع المرضى الشفاء العاجل .

// انتهى //

14:40ت م

0075





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / الهلال الأحمر بحائل يشارك في فعاليات اليوم العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.