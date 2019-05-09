ثقافي / " الموهبة والإبداع "بجامعة الملك خالد يعلن الفائزين في مسابقة الابتكار وريادة الأعمال



أبها 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أعلن مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بجامعة الملك خالد، اليوم أسماء الفائزين في مسابقة الابتكار وريادة الأعمال للطلاب والطالبات، حيث حصد الطالب فواز الشهري وفريقه المركز الأول في مسابقة الابتكار عن "مشروع خوارزمية التشفير"، فيما حصل الطالب خالد غزواني وفريقه على المركز الثاني عن مشروع "مركبة تعمل بالطاقة الشمسية والماء"، وحصل الطالب أديب الشهراني وفريقه على المركز الثالث عن مشروع "مركبة تعمل بالهواء المضغوط" .

أما في مسابقة بحوث التخرج فقد حصل الطالب محمد الأحمري وفريقه على المركز الأول في مشروع "استخدام الطاقة الشمسية ونظام iot في الري"، وحصد الطالب عبدالله مريف وفريقه المركز الثاني عن مشروع "اليوتيرن الذكي"، فيما حصل الطالب فواز القرني وفريقه على المركز الثالث عن مشروع "استخدام بذور المورينقا لتنقية المياه ".

وفي مسابقة ريادة الأعمال (المشاريع الصغيرة) حصل الطالب علي عامر عسيري على المركز الأول عن مشروع "مطعم صحي"، وحصل الطالب سعيد مسعود اليامي على المركز الثاني عن مشروع "كوخ ورد"، وحقق الطالب زياد أبو دهام المركز الثالث عن مشروع "ديكوريشن".

وفي مسابقة الأفكار الريادية حصد الطالب خالد الأسمري وفريقه المركز الأول عن مشروع "تطبيق تأجير الملابس"، وحصل الطالب أحمد الصمدي وفريقه على المركز الثاني عن مشروع "المبادرة الوطنية لتعليم اللغة الصينية"، فيما حصلت الطالبة صالحة عسيري وفريقها على المركز الثالث عن مشروع "مقهى الفن".

وأوضح مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور محمد المغربي أن عدد المشاركات وصلت إلى تسعين مشاركة منها تسعة وأربعون ابتكارًا، والبقية مختصة بريادة الأعمال .

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14:39ت م

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