ثقافي / ليالي جواثا الرمضانية يحتضن أكثر من 180 فعالية ترفيهية



الأحساء 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

انطلقت أمس فعاليات ليالي جواثا الرمضانية الترفيهية، الذي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية، وذلك في مدينة جواثا السياحية في القرى الشرقية بالأحساء .

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المهندس عمر الفريدي، أن هذه الفعاليات تتضمن 180 فعالية سياحية متنوعة ممزوجة بالموروث الشعبي التقليدي المرتبط بشهر رمضان الكريم الهادفة إلى توفير أجواء عائلية مفعمة بالروحانية والراحة طوال شهر رمضان المبارك .

وأضاف إلى أن الفعاليات تشمل عرضًا لمنتجات الأسر المنتجة، والبيت الأحسائي القديم الذي يتضمن غرفة العروس ومحتوياتها، ومعرض اللهجة الأحسائية، وفعاليات ترفيهية تشمل الإنشاد وعرضا تراثيا لفن النهامة، بو طبيلة، زفة العروس، والمسابقات الثقافية اليومية والألعاب الحساوية الرمضانية، وعرض للحيوانات المحنطة وسباق سيارات المغامرات، إضافة إلى تدريب اللياقة البدنية على ضفاف البحيرة .

// انتهى //

14:38ت م

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