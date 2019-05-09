ثقافي / 142 مشروعًا لتحسين المشهد الحضاري بمنطقة عسير



أبها 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها تعمل حاليا على إنجاز 142 مشروعا لتحسين المشهد الحضاري في منطقة عسير .

وأشار الحميدي خلال اجتماعه أمس برؤساء البلديات التابعة لأمانة عسير إلى أهمية الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة ، حيث يعقد اجتماع أسبوعي لتقييم ما يتم إنجازه بشأن مشاريع تحسين المشهد الحضاري .

من جهته أكد وكيل البلديات المهندس علي سيف ضرورة متابعة جميع بلديات المنطقة البالغة 33 بلدية لبلاغات الطوارئ التي ترد بشأن الخِدْمات المقدمة للمواطنين ومعالجتها في أقل من 72 ساعة.

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14:37ت م

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