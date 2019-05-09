

نجران 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

نفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران أمس حملات تفتيشية على قطاع الاتصالات ومحال بيع وصيانة الجوالات بحي الفيصلية بنجران .

وأوضح الفرع أن الجولات الرقابية تأتي في أطار سعي الفرع إلى مكافحة التستر والغش التجاري المخالف للأنظمة والقوانين في قطاع الاتصالات والتأكد من قصر وظائفه على المواطنين ،وتطبيق اللوائح النظامية والعقوبات المنصوص عليها في هذا الجانب على المخالفين، مؤكداً استمرار جولاته الرقابية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها لمكافحة التستر والغش التجاري لما لهما أضرار بالاقتصاد الوطني.

// انتهى //

14:36ت م

0071





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع وزارة التجارة والاستثمار بنجران ينفذ حملات تفتيشية على قطاع الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.