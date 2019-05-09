السعودية اليوم / توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة أم القرى



مكة المكرمة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة أم القرى اليوم، اتفاقية تعاون بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وعميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي الأعرج وذلك بمقر الكلية التقنية بمكة المكرمة.

وأشار عميد الكلية الدكتور الأعرج إلى أن الاتفاقية التشاركية تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة بخصوص إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة ودعم التكامل بينهما من خلال تطوير آلية التحويل والبرامج التكميلية والدراسات العليا للطلاب والمتدربين بين الكليات الجامعية والكليات التقنية في التخصصات المتوافقة.

وبين أن هذه الاتفاقية ستنفذ أوجه تعاون مشتركة وتبادل للخبرات بين القوى البشرية للجهتين في المجالات العلمية والعملية التي تخدم الطرفين في المسارات التعليمية والتدريبية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة أم القرى وإيجاد موازنة في التخصصات الأكاديمية والتقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل بالمملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن هذه الاتفاقية وخلال فترة سريانها المقررة بثلاث سنوات ميلادية من تاريخ إبرامها ستشمل أيضاً العديد من مجالات التعاون منها البحثية والدورات التطويرية والمناسبات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين والاستفادة من المرافق التابعة للطرفين، وفيما يخص المتدربين والطلاب سيكون هناك توفير فرص التدريب التعاوني في الكلية والجامعة وتطوير برنامج للتحويل والبرامج التكميلية وبرامج الدراسات العليا في التخصصات المتوافقة، وكذلك في جانب التوظيف وفقاً للاحتياج تبعاً للأنظمة والقوانين في ديوان الخدمة المدنية.

// انتهى //

14:35ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.