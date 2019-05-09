السعودية اليوم / محتوى توجيهي للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد بنشر محتوى توجيهي وتوعوي للمصلين والمعتمرين، وذلك عبر شاشات المسجد الحرام وساحاته الخارجية .

وأوضح مدير وحدة المحتوى والمعلومات إبراهيم بن محمد شيبه أن المحتوى يتضمن بطاقات دعوية لبيان ما لشهر رمضان المبارك من فضل وخير، وأخرى تتضمن تعليمات الحركة في الدخول والخروج تجنبًا للازدحام داخل المسجد الحرام .

// انتهى //

14:16ت م

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