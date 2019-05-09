السعودية اليوم / الجيش التونسي يوقف 13 مهاجراً غير شرعي



تونس 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أوقف الجيش التونسي 13 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة في منطقة بن قردان التابعة لمحافظة مدنين جنوب البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم ، أن المهاجرين عبروا إلى الأراضي التونسية قادمين من ليبيا ، مشيراً إلى أنه تم التحفظ عليهم لاستكمال الإجراءات القانونية في حقهم .

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14:09ت م

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