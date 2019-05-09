انت الان تتابع تفاصيل خبر سقوط أخلاقي لـ"MBC" في رمضان.. هذا ما أغضب اليمنيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 01:53 مساءً - أثارت قناة "إم بي سي" السعودية استغراب المشاهدين، الذين يتوقعون مشاهدة برامج هادفة في شهر رمضان الفضيل.

لكن المشاهدين فوجئوا ببرنامج أساء لشخصية نسوية عربية لفتت أنظار العالم، ونالت جائزة نوبل، ما جعلها رمزاً يفتخر به العرب.

ففي حلقة من برنامج "هايبر لوب"، عرضت الثلاثاء (7 مايو) على قناة "إم بي سي"، جُسدت شخصية الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة جائزة نوبل للسلام، بشكل مسيء، وصُورت على أنها "مُرتزقة" تحصد المال عن طريق الإساءة للسعودية.

ولم تسئ الحلقة فقط لكرمان، بل ظهر أيضاً من يجسد شخصية الإعلامي العربي البارز عزمي بشارة، ويظهر هو وكرمان على أنهما يعملان على الوقيعة بين الشعوب العربية في مقابل أموال يتقاضيانها.

في خلال الحلقة تجسَّد شخصية توكل كرمان في ثوب سيدة تسرق 30 ألف دولار، وهي نتاج جمعية لأعضاء النادي، فيما يعترف "بشارة" بأنه مرتزق ويتلقى تمويلات خارجية.

بدورها ردت الناشطة اليمنية توكل كرمان على هذه الإساءة، مشيرة إلى أنها نتيجة توجع السعودية منها.

وقالت، في منشور على صفحتها بفي منصة "فيسبوك": "في تراثنا الشعبي مقولة شهيرة.. كلما ازداد نباح الكلاب حولك فاعلم أنك قد أوجعتها، لكن ايّ الكلاب أشد وجعاً، مجرم الحرب سلمان أم ابنه الطائش أم كلاهما سواء؟!!"، في إشارة إلى الملك سلمان وولده محمد ولي العهد.

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وأضافت: "أيها القتلة، أنتم تقتلون شعبي وكل شعب حبيب إلى قلبي، ولذا سأطاردكم في كل محفل ولن أنسى ولن أصمت".

هذه الحلقة أثارت استياءً لدى ناشطين يمنيين؛ إذ اعتبروا الإساءة إلى كرمان من قبل قناة "إم بي سي" دليلاً على حرب السعودية ضد كل يمني يخالف توجهات التحالف العربي.

وفي العديد من التغريدات أظهر اليمنيون غضبهم تجاه السعودية، مؤكدين انحدار سياستها.

يمنيون طالبوا السعودية بالرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكونه يجبرهم على دفع مبالغ طائلة بالإكراه، بحسب تعبيرهم، وهم يقارنون باستقواء المملكة على اليمن.

وتوكل عبد السلام خالد كرمان هي صحفية يمنية من أصول تركية، وتحمل جنسية البلدين.

مُنحت جائزة نوبل للسلام عام 2011 بالتقاسم مع إلين جونسون سيرليف وليما غبوي لـ"نضالهم السلمي لحماية المرأة وحقها في المشاركة في صنع السلام".