السعودية | “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار على منطقتي مكة والمدينة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات: الطائف، وتربة، ورنية، والمويه، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة اليوم على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة , ومحافظة العيص وينبع وبدر، والاجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.

بدورها دعت إدارة الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني “www.998.gov.sa”، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

