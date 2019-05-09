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برنامج عمرة رمضانية لمنسوبي صحة الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت “صحة الرياض”، اليوم الخميس، ممثلة بإدارة التواصل الداخلي وبالتعاون مع مشروع “صديق الخير” التابع لمكتب الدعوة والإرشاد بحي الروضة، رحلة عمرة رمضانية لمنسوبي المديرية، برعاية المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس.
وأوضح مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض، إبراهيم الصبيح أن ذلك يأتي ضمن الأنشطة الرمضانية التي تنفذها إدارة التواصل الداخلي بالمديرية لمنسوبيها، حيث تم تأمين حافلة لنقل من يرغب في أداء العمرة من العاملين بالمديرية بجميع فئاتهم.
وأوضح أنه يرافق الحملة مشايخ مؤهلون لعملية التوجيه والإرشاد للمعتمرين وتقديم عدد من الدروس التوعوية وشرح الأخطاء التي قد يقع فيها المعتمر، مضيفاً أن إدارة التواصل الداخلي دأبت على تنفيذ مثل هذه الرحلات على فترات دورية؛ ما عاد بالأثر الإيجابي على العاملين بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن إدارة التواصل الداخلي تقوم بالعديد من الجهود التي أثمرت عن توفير الأجواء العملية المناسبة للعاملين بالقطاع الصحي.
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