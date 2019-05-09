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شكرا لقرائتكم مفتي جازان يدعو المحسنين لدعم جمعية البر الخيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مفتي جازان يدعو المحسنين لدعم جمعية البر الخيرية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
زار عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مفتي منطقة جازان فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة جمعية البر الخيرية بجازان، حيث شملت الزيارة الاطلاع على جهود الجمعية وبرامجها الإنسانية والالتقاء بمنسوبي الجمعية والرد على استفساراتهم الشرعية وبذل النصح والإرشاد الأبوي لهم.
وأشاد مفتي المنطقة بجهود الجمعية في تقديم المساعدات وحسن الإدارة والتنظيم واهتمامها في إقامة الأوقاف؛ حاثًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل إسعاد الفقراء والمساكين.
ووجه المفتي الميسورين من أبناء البلد المعطاء إلى الحرص على العطاء والإحسان ودعم جمعية البر من الصدقات والزكاة والهبات والأوقاف، حاثًا على تطوير الأنظمة المالية التي تعمل على سداد النفقات التشغيلية لتتمكن الجمعية من المواصلة لركب التطوير الذي أشاد به مرارًا أثناء اللقاء.
وشكر رئيس مجلس الإدارة بجمعية البر، يحيى بن حسن عوض، عنه وعن جميع أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي الجمعية، فضيلة الشيخ المفتي على هذه اللفتة الأبوية من مفتي المنطقة والتي تدعم الجهود في مواصلة العطاء بما يخدم الدين والوطن في ظل توجيهات ولاة الأمر.
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