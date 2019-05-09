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حقيقة تسبب منتجات الألبان بالمملكة في هشاشة العظام والسرطان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لما ورد في مقطع فيديو متداول يحذّر من تناول الحليب ومنتجات الألبان في المملكة، ويدّعي أنها تسبب هشاشة العظام والسرطان.
وقالت الغذاء والدواء إن ما يُنشر عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات تشكك في سلامة وجودة الحليب ومنتجات الألبان المحلية غير صحيح.
وشددت الهيئة على أن الجهات الحكومية الرقابية والتشريعية في المملكة ممثلةً في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بالإجراءات والتدابير اللازمة كافة والكفيلة بضمان سلامة ومأمونية الحليب ومنتجات الألبان حيث تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بدورها في إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والتأكد من التزام المصانع المحلية بها من خلال القيام بجولات تفتيشية دورية على مصانع الحليب ومنتجات الألبان، وسحب عينات وإجراء الفحوصات المخبرية لضمان سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي وحفاظاً على صحة المستهلك.
وطمأنت الهيئة جميع أفراد المجتمع بسلامة الحليب ومنتجات الألبان المتداولة بالمملكة، وتوصي بتناولها لأهميتها وقيمتها الغذائية ضمن غذاء صحي متنوع ومتوازن.
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