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وزارة العدل تعلن عن حركة نقل كُتاب العدل لتغطية احتياجات المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتمد نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف قرار نقل 115 كاتب عدل في عدد من مناطق المملكة من المتقدمين على حركة النقل بناء على الاستحقاق وتوفر الشروط اللازمة واكتمال مسوغات حركة النقل.
وأقرت الوزارة حركة النقل بناء على تقدير احتياج كتابات العدل في جميع مناطق المملكة من خلال الاطلاع على مؤشرات الأداء الإلكترونية وتحديد نسبة الأعمال التوثيقية لكل منطقة؛ لتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال سرعة تقديم الخدمات التوثيقية، مع تحقيق الدقة والإتقان في مخرجات الأعمال الصادرة عن كتابات العدل، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في تطوير المرفق العدلي، وللوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
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